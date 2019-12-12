В Перми совершил вынужденную посадку самолет из Москвы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-12T11:10:12+03:00

На борту было 106 человек

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Самолет из Москвы вынужденно сел в Перми. В пресс-службе пермского аэропорта «Большое Савино» сообщили, что в Сыктывкаре, куда направлялся самолет, был сильный ветер. Пилоты приняли решение посадить самолет в Перми.

В столице Коми самолет не смог сесть из-за сильного ветра и обледенения посадочной полосы. В Перми самолет сел в 22:09 и провел в аэропорту ровно час. На борту было 99 пассажиров и 7 членов экипажа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми совершил аварийную посадку военный самолет. Поступило сообщение о возгорание левого двигателя. Самолет отбуксировали на территорию военной части «Сокол». Там определили причину неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU