Пермские ученые выяснили, в каких районах города больше всего бродячих собак
Специалисты Пермского государственного научно-исследовательского университета подсчитали, где в Перми больше всего бродячих собак. Всего в 22 микрорайонах города выявили 4362 особи.
Издание «Business Class» со ссылкой на пермский госуниверситет сообщает о том, что больше всего собак в микрорайонах Нижняя Курья, Закамск, Висим, Владимирский, Гайва. Меньше всего стай на Крохалевке, в районе ПГНИУ, и на Парковом.
В Свердловском и Индустриальном районах больше самцов, среди которых 135 породистые. В Мотовилихинском районе 70% бродячих собак маркированы. Они сбиваются в стати по пять особей.
По мнению ученых, приюты не способны справиться с проблемой, так как животные привыкают жить на улице. Кроме того, их постоянно подкармливают местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU