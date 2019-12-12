Председатель ПМЦ выступит на Форуме молодежных организаций СНГ в Госдуме РФ

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-12T10:38:39+03:00

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C 12 по 15 декабря в Москве пройдет Форум молодежных организаций СНГ. Пермский край представит председатель Пермского Молодежного Центра Михаил Нецветаев.

В рамках доклада "Международное молодежное сотрудничество в сфере безопасности дорожного движения" он презентует проект "Лайк водителю", который был запущен Пермским Молодёжным Центром.

- На сегодняшний день он распространен более чем в 40 регионах четырех государств: в России, Казахстане, Армении и Белоруссии, - сообщает пресс-служба ПМЦ. - Ожидается, что по итогам форума опыт ПМЦ будет использован и в других государствах.

- Пермский опыт реализации молодежных инициатив неизменно востребован на международных площадках, - считает Михаил Нецветаев. - Этой осенью опыт ПМЦ вызвал интерес правительства Венесуэлы во время визита делегации молодых лидеров из РФ, а затем наши проекты широко обсуждались на Российско-Азербайджанском молодежном форуме в Санкт-Петербурге и Российско-Вьетнамском форуме в МГИМО (Москва). Надеемся и в этот раз быть полезными для иногородних и иностранных коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU