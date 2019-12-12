2019-12-12T10:27:16+03:00
Общество

В Перми снимут сериал про тюрьму

Главную роль исполнит Анна Михалкова
Лилия Абибулаева
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Также в 2020 году ожидаются съемки «Реальных пацанов»Также в 2020 году ожидаются съемки «Реальных пацанов»
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В Перми пройдут съемки тюремного ситкома. Издание «Мой город-Пермь» сообщает о том, что некоторые сцены сериала «Исправление и наказание» пройдут в Перми.

По сюжету, главная героина - сотрудница колонии-поселении и внебрачная дочь олигарха. После его смерти родственники начинаеют делить наследство бизнесмена, но сталкиваются с проблемами. По их мнению, бизнесмен мог оставить все деньги внебрачной дочери.

Также в будущем году ожидаются съемки продолжения «Реальных пацанов». В новой картине любимые герои будут спасать родную Пермь от зомби.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае начался зимний сезон съемок «Сердца Пармы». Продюсер фильма Дарья Лаврова рассказала, как будут штурмовать Пелым

ИСТОЧНИК KP.RU

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