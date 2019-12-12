Пермские ВУЗы попали в рейтинг самых «зеленых» университетов мира

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-12T10:10:20+03:00

Всего в рейтинге представлено 780 ВУЗов

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Два пермских ВУЗ вошли в международный рейтинг самых «зеленых» университетов мира. Исследование провел Индонезийский университет.

Пермский политех расположился на 133 месте международного рейтинга и на стал вторым среди ВУЗов России. В университете активно развивается экологическая программа «Зеленый политех». Студенты университета проводят различные мероприятия по охране окружающей среды.

Пермский государственный национально-исследовательский университет (ПГНИУ) расположился на 365 строчке рейтинга. А в списке российский ВАЗов он на 12 месте. В университете был создан экологический совет студентов, которые организуют мероприятия по снижению потребления ресурсов энергии и экологическому просвещению.

ИСТОЧНИК KP.RU