Пермские ВУЗы попали в рейтинг самых «зеленых» университетов мира
Два пермских ВУЗ вошли в международный рейтинг самых «зеленых» университетов мира. Исследование провел Индонезийский университет.
Пермский политех расположился на 133 месте международного рейтинга и на стал вторым среди ВУЗов России. В университете активно развивается экологическая программа «Зеленый политех». Студенты университета проводят различные мероприятия по охране окружающей среды.
Пермский государственный национально-исследовательский университет (ПГНИУ) расположился на 365 строчке рейтинга. А в списке российский ВАЗов он на 12 месте. В университете был создан экологический совет студентов, которые организуют мероприятия по снижению потребления ресурсов энергии и экологическому просвещению.
ИСТОЧНИК KP.RU