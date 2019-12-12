В Перми украденный телефон снял вора на видео и отправил хозяину

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-12T09:51:49+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают местного жителя, которого подозревают в краже сотового телефона. Подозреваемый нанес пермяку ущерб в размере 12 тысяч рублей.

Известно, что гаджет злоумышленник украл из сервисного центра на улице Узенький переулок. Когда мужчина пытался разблокировать телефон, его запечатлела камера безопасности телефона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/749278" frameborder="0"></iframe> Пермская полиция просит помочь установить личность преступника.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника.

Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает подозреваемого в краже. Известно, что мужчина взломал стеклопакет, проник в одну из квартир в Индустриальном районе Перми и похитил имущество хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU