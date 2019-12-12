В Перми украденный телефон снял вора на видео и отправил хозяину
Сотрудники полиции разыскивают местного жителя, которого подозревают в краже сотового телефона. Подозреваемый нанес пермяку ущерб в размере 12 тысяч рублей.
Известно, что гаджет злоумышленник украл из сервисного центра на улице Узенький переулок. Когда мужчина пытался разблокировать телефон, его запечатлела камера безопасности телефона.
Пермская полиция просит помочь установить личность преступника.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность преступника.
Если Вы опознали данного гражданина, звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми полиция разыскивает подозреваемого в краже. Известно, что мужчина взломал стеклопакет, проник в одну из квартир в Индустриальном районе Перми и похитил имущество хозяев.
ИСТОЧНИК KP.RU