2019-12-12T09:24:32+03:00
Общество

Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов «Герои Отечества»

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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Музей истории Индустриального района города Перми занял третье место на окружном конкурсе общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвященной увековечению памяти защитников Отечества и совершенных ими подвигов». Первое место занял музей Боевой славы 33 стрелковой Холмско-Берлинской дивизии (г. Самара), второе место — музей боевой и трудовой славы Краснослободского многопрофильного лицея (Республика Мордовия).

Награды победителям вручил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Отметим, в ноябре музей признан лучшим военно-историческим музеем Пермского края. Итоги краевого конкурса музеев образовательных организаций Пермского края подведены на Форуме музеев образовательных организаций Пермского края. Победителем в номинации «Военно-исторические музеи, музейные экспозиции, посвященные увековечению памяти защитника (защитников) Отечества» стал Музей истории Индустриального района города Перми ДЮЦ «Рифей». По результатам конкурса музей выдвинут для участия в общественном проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества». В Музее истории Индустриального района работает несколько экспозиций посвященных военной истории России, проводится четыре военно-тематических экскурсии. За 2019 год музей посетило около четырех тысяч человек. Музей постоянно ведет научно-исследовательскую работу. Участниками музейных проектов по образовательной и внеурочной работе стали многие школьники Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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