2019-12-12T09:54:49+03:00
Общество

В Перми с 15 декабря откроются новогодние ярмарки

Здесь можно будет купить ели, подарки ручной работы, угощения к праздничному столу
Лилия Абибулаева
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До Нового года осталось меньше месяцаДо Нового года осталось меньше месяцаФото: архив "КП"
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До Нового года осталось меньше месяца, пора готовить подарки. Нйти самое что-нибудь интересное и оригинальное можно на новогодних базарах.

В Перми с середины декабря открываются новогодние ярмарки. Они будут работать в каждом районе.

Новогодние ели, подарки близким, изделия ручной работы, гирлянды, елочные украшения - все это можно будет найти на новогодних базарах. А также там будут продавать мед разных сортов, молочную и колбасную продукцию, варежки, шапки и изделия из кожи.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 19:00. Новогодняя ярмарка на площади перед «Театром-Театром будет работать в новогоднюю ночь до 04:00 часов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские старшеклассники представят свои бизнес-проекты на фестивале «Аукцион идей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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