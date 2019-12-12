В Прикамье в лобовом столкновении пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-12T08:51:59+03:00

Пострадавших отправили в больницу. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Водитель легковушки не справился с управлением

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На трассе в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Краснокамск-Майский. 44-летний водитель автомобиль «ЗАЗ Шанс» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2124.

В результате аварии водитель и пассажир «ЗАЗ» получили травмы различной степени тяжести. Их осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на трассе пострадал 6-летний ребенок. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу городской больницы №4 с сочетанными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU