В Прикамье в лобовом столкновении пострадали два человека
На трассе в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Краснокамск-Майский. 44-летний водитель автомобиль «ЗАЗ Шанс» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2124.
В результате аварии водитель и пассажир «ЗАЗ» получили травмы различной степени тяжести. Их осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу.
В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на трассе пострадал 6-летний ребенок. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу городской больницы №4 с сочетанными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU