В Перми на трассе пострадал 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 08:04 2019-12-12T08:04:11+03:00

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В Перми на улице Восточный обход в среду, 11 декабря, произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В аварии пострадали два человека.

По сообщению очевидцев, около 15:00 легковушка слетела в кювет, перевернулась на бок и врезалась в дерево. В результате аварии пострадал 6-летняя девочка и 31-летняя женщина.

На место выехали сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в больницу городской больницы №4 с сочетанными травмами.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам. Как рассказали дорожники, правая сторона движения готова полностью. По левой стороне осталось уложить два слоя покрытия, нанести разметку и установить часть знаков, а также поменять барьерное ограждение. Асфальтобетон будут заливать после наступления тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU