В центре Перми загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-12T07:45:52+03:00

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В Перми на Комсомольском проспекте загорелся пассажирский автобус №13. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что возгорание произошло в моторном отсеке.

О пожаре сообщили в 19:00 на перекрестке Комсомольского проспекта и Швецова. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, но пожар ликвидировали до прибытия пожарных.

Пострадавших во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека. В результате ДТП два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер

ИСТОЧНИК KP.RU