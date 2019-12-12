В центре Перми загорелся автобус с пассажирами
В Перми на Комсомольском проспекте загорелся пассажирский автобус №13. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что возгорание произошло в моторном отсеке.
О пожаре сообщили в 19:00 на перекрестке Комсомольского проспекта и Швецова. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, но пожар ликвидировали до прибытия пожарных.
Пострадавших во время ЧП никто не пострадал.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека. В результате ДТП два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер
ИСТОЧНИК KP.RU