2019-12-12T07:45:52+03:00
Происшествия

В центре Перми загорелся автобус с пассажирами

ЧП произошло вечером 11 декабря
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Возгорание началось в моторном отсекеВозгорание началось в моторном отсекеФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми на Комсомольском проспекте загорелся пассажирский автобус №13. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что возгорание произошло в моторном отсеке.

О пожаре сообщили в 19:00 на перекрестке Комсомольского проспекта и Швецова. На место выезжали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю, но пожар ликвидировали до прибытия пожарных.

Пострадавших во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека. В результате ДТП два пассажира автобуса и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские ВУЗы попали в рейтинг самых «зеленых» университетов мира
В Перми украденный телефон снял вора на видео и отправил хозяину
Пермский музей стал призером окружного конкурса общественных проектов «Герои Отечества»
В Перми с 15 декабря откроются новогодние ярмарки
В Прикамье в лобовом столкновении пострадали два человека
Очередное нападение стаи собак в Перми: пострадала женщина
В Перми на трассе пострадал 6-летний ребенок
В Прикамье женщину осудили за неуплату алиментов своей дочери
В Общероссийский день приема граждан пермяки смогут обратиться с вопросом к представителям прокуратуры
В Прикамье осудили местного жителя за смертельное ДТП
На трассе в Перми легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево
"Ты - рыба моей мечты": в Перми прошел концерт "Ленинграда"
«Здание полностью утратило исторический облик». В бывшей студенческой поликлинике разместят пермский военкомат
«Сон или иная реальность?» В пермском театре «У Моста» показали премьеру шекспировской комедии
На Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам
Образовательные учреждения Перми переходят на «умное» энергосбережение
Пермские старшеклассники представят свои бизнес-проекты на фестивале «Аукцион идей»
Сегодня в Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь
Из-за отремонтированных дорог в Перми снизилось количество аварий
В Пермском крае вертолет санавиации доставил пятимесячного малыша и его мать в больницу
«Азот» подвел итоги реализации проекта «Территория роста»
«Гвозди, монетки, булавки». Прикамские врачи рассказали, что чаще всего проглатывают маленькие дети
В Перми усилят работу снегоуборочной техники
В Перми бывшего министра территориальной безопасности отправили под домашний арест
Транспортная прокуратура нашла нарушения в Пермском аэропорту
В Перми пройдут Дни Италии