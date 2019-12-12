В Прикамье женщину осудили за неуплату алиментов своей дочери

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-12T07:37:02+03:00

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В Пермском крае перед судом предстала местная жительница. Женщину не платила алименты на содержание несовершеннолетней дочери.

Мать не занималась воспитанием своей дочери, не беспокоилась о ее здоровье. Женщину лишили родительских прав, но она должна была отчислять часть зарплаты на содержание ребенка. Она этого не делала и задолжала 98,5 тысяч рублей. От уплаты алиментов она уклонялась.

Кудымкарский суд признал женщину виновной и приговорил к лишению свободы на 4 месяца в колонии-поселении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудили местного жителя за смертельное ДТП. Водителя признали виновным и приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя садиться за руль в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU