2019-12-11T10:38:56+03:00
Общество

В выходные в Прикамье резко похолодает

Температура воздуха может опуститься до - 20 градусов
Лилия Абибулаева
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Небольшое потепление возможно в начале следующей неделиНебольшое потепление возможно в начале следующей неделиФото: Василий Вахрин
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Рекордное потепление сменится резким похолоданием. О погоде на выходные в Перми и в крае сообщили синоптики пермского ГИС-центра при ПГНИУ.

В среду, 11 декабря, в Перми и в крае возможет снег и температура воздуха в районе 0 градусов. В Прикамье может выпасть до 10 мм осадков, в Перми - 5-6 мм.

Утром в четверг, 12 декабря, температура начнет падать. Температура понизится до -5 …-7 в Перми и до - 10 в крае. На дорогах при этом образуется сильная гололедица.

В ночь на пятницу по югу края похолодает до -13…-16, в Перми до -11…-13, а по северу края ожидается -7…-10. Днем сохранится примерно такая же температура.

В ночь на субботу, 14 декабря, ударит сильный мороз. Температура упадет до - 20 градусов. Дневная температура по всему краю будет примерно одинаковой, близкой к -10.

Небольшое потепление возможно в начале следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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