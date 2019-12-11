2019-12-11T09:53:10+03:00
Происшествия

«Сидела в воде и просила о помощи». В Прикамье спасатели помогли замерзшей женщине

Пострадавшую передали медикам
Лилия Абибулаева
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Как женщина оказалась в такой ситуации, не сообщается. Фото: Кунгурская служба спасенияКак женщина оказалась в такой ситуации, не сообщается. Фото: Кунгурская служба спасения
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В Пермском крае спасатели достали из воды женщину. В службу спасения позвонили местные жители и сообщили, что в деревне Полетаево Кунгурского района недалеко от моста через реку Шаква сидит женщина и просит о помощи.

К пенсионерке незамедлительно выехала бригада спасателей. Женщина сидела в воде на отмели и просила о помощи. Благодаря оперативным действиям сотрудников Кунгурской службы спасения, женщину удалось спасти. Ее достали из воды и передали врачам «скорой помощи»

Как женщина оказалась в такой ситуации, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми шестерых рыбаков унесло на льдине. Спасатели эвакуировали всех рыбаков на берег. По данным министерства территориальной безопасности, они чувствуют себя удовлетворительно. Медицинская помощь никому не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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