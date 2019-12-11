Пермская полиция разыскивает подозреваемую в квартирной краже
В полицию обратилась местная жительница. В квартиру женщины пробралась воровка. Злоумышленница воспользовалась тем, что хозяйка квартиры не закрыла входную дверь. Потерпевшая услышала, как хлопнула дверь, а когда выглянула в подъезд, увидела убегающую женщину.
Злоумышленница украла 10 тысяч рублей, но убегала она так быстро, что обронила добычу. Кошелек с деньгами нашли на лестничной площадке.
Перед тем, как совершить кражу, воровка прихорашивалась в лифте. Благодаря камерам видеонаблюдения в лифте, личность женщины удалось установить.
Злоумышленницей оказалась 54-летняя ранее судимая пермячка.
Сейчас полицейские устанавливают местонахождение злоумышленницы. Всех, кому что-либо известно о ней просят позвонить по телефону 8 9027937278. Анонимность гарантируется.
Приметы подозреваемой: на вид 50 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, отсутствуют передние зубы на верхней челюсти.
ИСТОЧНИК KP.RU