На трассе в Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода
В Пермском крае произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в ночь на 11 декабря на трассе Кунгур-Соликамск. 23-летний водитель легковушки сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники полиции выяснили, что только в 2019 году парня 15 раз привлекали к административной ответственности, 14 из которых – превышение установленной скорост
На водителя составлен административный материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU