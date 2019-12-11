На трассе в Прикамье легковушка насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-11T08:13:05+03:00

Только в 2019 году парня 15 раз привлекали к административной ответственности Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в ночь на 11 декабря на трассе Кунгур-Соликамск. 23-летний водитель легковушки сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники полиции выяснили, что только в 2019 году парня 15 раз привлекали к административной ответственности, 14 из которых – превышение установленной скорост

На водителя составлен административный материал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU