2019-12-11T07:13:13+03:00
Происшествия

В Прикамье автовоз с новыми иномарками улетел в кювет

Грузовик частично перекрыл дорогу[видео]
Лилия Абибулаева
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По сообщению очевидцев, все иномарки целы. Фото: стоп-кадр из видео Instagram @chp_59По сообщению очевидцев, все иномарки целы. Фото: стоп-кадр из видео Instagram @chp_59
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В Пермском крае произошло ДТП. Автовоз улетел в кювет. По сообщению очевидцев, авария произошла в Очерском районе.

Автовоз с шестью машинами выехал на встречку и улетел в кювет. Очевидцы отмечают, что, несмотря на ДТП, все машины целы. Водитель аккуратно завернул.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД. Что послужило причиной аварии, пока неизвестно. Обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, в которой пострадали 4 человека. Закрытую травму живота получил 18-летний пассажир автобуса. Еще один пассажир получил вывих большого пальца. У пассажирки легкового автомобиля ушиб позвоночника и подозрение на перелом ребер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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