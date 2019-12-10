На трассе в Прикамье в ДТП погибли три человека

СЕГОДНЯ 07:59 2019-12-10T07:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла на трассе в Нытвенском районе Перми в понедельник, 9 декабря, в 22:20.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух мужчин-пешеходов, которые, по предварительной информации, стояли на обочине дороги. У мужчин не было светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП и водитель, и оба пешехода скончались на месте от полученных травм. Пассажирка автомобиля, 32-летняя женщина, получила травмы. Врачи «скорой помощи» осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU