2019-12-10T07:59:03+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье в ДТП погибли три человека

Смертельные травмы получили водитель легковушки и два пешехода
Лилия Абибулаева
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Также пострадала пассажирка автомобиля. Фото: ГУ МВД по Пермскому краюТакже пострадала пассажирка автомобиля. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Страшная авария произошла на трассе в Нытвенском районе Перми в понедельник, 9 декабря, в 22:20.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 32-летний водитель автомобиля «Лада Веста» сбил двух мужчин-пешеходов, которые, по предварительной информации, стояли на обочине дороги. У мужчин не было светоотражающих элементов на одежде.

В результате ДТП и водитель, и оба пешехода скончались на месте от полученных травм. Пассажирка автомобиля, 32-летняя женщина, получила травмы. Врачи «скорой помощи» осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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