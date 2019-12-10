Пассажирами первой «Ласточки» маршрута Пермь-Екатеринбург-Пермь стали 130 человек

СЕГОДНЯ 07:50 2019-12-10T07:50:17+03:00

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В понедельник, 9 декабря, состоялся запуск первого рейса скоростного поезда «Ласточка» маршрута Пермь-Екатеринбург-Пермь. О дате запуска заранее объявил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Первыми пассажирами стали 130 человек. 76 уехали из Перми, еще 60 - выехали из Екатеринбурга. Маршрут электропоезда проходит через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Электропоезд будет отправляться из Перми в 6:27 и прибывать в Екатеринбург в 11:43. Время в пути 5,16 . Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17:16. Прибытие поезда в Пермь в 22:52. Время в пути 5,36

ИСТОЧНИК KP.RU