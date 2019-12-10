2019-12-10T07:50:17+03:00
Общество

Пассажирами первой «Ласточки» маршрута Пермь-Екатеринбург-Пермь стали 130 человек

76 человек выехали со станции Пермь-2
Лилия Абибулаева
Поделиться:
О дате запуска заранее объявил губернатор Прикамья Максим РешетниковО дате запуска заранее объявил губернатор Прикамья Максим РешетниковФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 декабря, состоялся запуск первого рейса скоростного поезда «Ласточка» маршрута Пермь-Екатеринбург-Пермь. О дате запуска заранее объявил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Первыми пассажирами стали 130 человек. 76 уехали из Перми, еще 60 - выехали из Екатеринбурга. Маршрут электропоезда проходит через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Электропоезд будет отправляться из Перми в 6:27 и прибывать в Екатеринбург в 11:43. Время в пути 5,16 . Обратно из Екатеринбурга «Ласточка» выйдет в 17:16. Прибытие поезда в Пермь в 22:52. Время в пути 5,36

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Прикамье в ДТП погибли три человека
В ДТП с автобусом в Перми пострадали 4 человека
В Перми автобус толкнулся с легковушкой
Пермяк уснул в магазине и лишился телефона
В Мотовилихинском районе Перми сбили женщину
В Перми генерала-майора подозревают в том, что он получал часть зарплаты за подставное лицо
В Перми задержали бывшего краевого министра безопасности
В этом году в Перми появилось 800 новых мест для школьников и около 700 мест для дошколят
Житель Прикамья в баре избил полицейского
В Краевом индустриальном техникуме прошел «День «УРАЛХИМа»
За год в Перми отремонтировано 308 дворов и обустроено 128 детских площадок
«Вы совсем не изменились!». Катерина Шпица показала детские фото, где она в костюме снежинки
В Перми откроется еще один ресторан «KFC»
МЧС предупреждает: в Прикамье возможен гололед и сильный ветер
В Перми благотворительный йога-марафон собрал 214 тысяч рублей
В Прикамье поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку
Проектированием ледового дворца в Перми займется компания из Санкт-Петербурга
Ко Дню России в Прикамье возобновят благотворительную акцию «Белый цветок»
"Лежали в снегу". В Прикамье на улице нашли двух пьяных школьниц