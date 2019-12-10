СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-10T06:43:49+03:00

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Сотрудники полиции Ленинского района Перми просят жителей города помочь в установлении личности преступника. Мужчина украл телефон у заснувшего пермяка.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что потерпевший зашел в магазин на улице Борчанинова, чтобы зарядить телефон, но уснул, оставив гаджет без присмотра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/748737" frameborder="0"></iframe> Пермяк уснул в магазине и лишился телефона.

Через некоторое время к нему подошел неизвестный мужчина, забрал смартфон и ушел. Злоумышленник нанес пермяку ущерб в размере 10 тысяч рублей. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения.

Полиция просит пермяков в установлении личности преступника.

Приметы: на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы светлые. Если Вам известно что-либо о данном человеке звоните по телефонам: 218-88-34, 218-88-77, 89125923308, 89993639991.

ИСТОЧНИК KP.RU