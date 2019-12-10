2019-12-10T06:20:45+03:00
Происшествия

В Мотовилихинском районе Перми сбили женщину

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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По словам очевидцев, в этом районе плохая видимость. Фото: Instagram @Chp_59По словам очевидцев, в этом районе плохая видимость. Фото: Instagram @Chp_59
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ДТП произошло вечером 9 декабря. Пользователи социальных сетей сообщили о том, что на улице Тургенева сбили женщину-пешехода.

По словам очевидцев ЧП, авария произошла из-за плохих погодных условий. Из-за слякоти на дорогах ухудшилась видимость. Свидетели аварии опубликовали фото с места ЧП и сообщили, что на данном участке часто происходят ДТП.

Пострадавшую в тяжелом состоянии с переломами отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье легковушка насмерть сбила женщину. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла возле одного из придорожных кафе. 32-летний водитель «Лады Калины» сбил 36-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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