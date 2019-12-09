Жительница Прикамья пыталась пронести в колонию наркотики с финиками
В Пермском крае задержали местную жительницу за попытку пронести в исправительную колонию запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.
Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили запрещенное вещество коричневого цвета, которые было спрятано в финиках. Кроме того, в подошве обуви женщины нашли 20 листков диаметром 10 мм, пропитанных наркотическим веществом.
Женщину передали сотрудникам полиции. Ее задержали и составили в отношении нее материалы об административном правонарушении.
Напомним, ранее мы писали о том. что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины
ИСТОЧНИК KP.RU