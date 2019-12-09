2019-12-09T12:16:35+03:00
Происшествия

Жительница Прикамья пыталась пронести в колонию наркотики с финиками

Также в ее подошве нашли 20 листков, пропитанных наркотическими веществами
Лилия Абибулаева
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Их обнаружили во время досмотра. Фото: пресс-служба ГУФСИНИх обнаружили во время досмотра. Фото: пресс-служба ГУФСИН
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В Пермском крае задержали местную жительницу за попытку пронести в исправительную колонию запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю.

Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили запрещенное вещество коричневого цвета, которые было спрятано в финиках. Кроме того, в подошве обуви женщины нашли 20 листков диаметром 10 мм, пропитанных наркотическим веществом.

Женщину передали сотрудникам полиции. Ее задержали и составили в отношении нее материалы об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том. что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

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