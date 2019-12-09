В Перми 15 декабря откроются бесплатные катки
С 15 декабря в Перми стартует проект «Ледовый сезон». Часть пермских катков станет бесплатными для посещения.
Так, бесплатно покататься на коньках в Перми можно будет на муниципальных катках по адресам:
-«Гайва» (улица Карбышева, 52),
-«Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),
- «Юность» (улица Революции, 27),
- «Фаворит» (улица Репина, 69),
-«Спутник» (улица Мензелинская, 12),
-«Победа» (улица Обвинская, 9),
-«Молния» (улица Волховская, 26).
- «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а).
Жители города со своим инвентарем смогут покататься на коньках в Перми по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00.
День единого старта проекта – 15 декабря. Программа торжественного открытия проекта будет объявлена дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU