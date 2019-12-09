2019-12-09T13:23:18+03:00
Спорт

В Перми 15 декабря откроются бесплатные катки

Свободный вход будет на 8 катках
Лилия Абибулаева
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Жители города со своим инвентарем смогут покататься на коньках в Перми по вторникам, пятницам и воскресеньям.Жители города со своим инвентарем смогут покататься на коньках в Перми по вторникам, пятницам и воскресеньям.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 15 декабря в Перми стартует проект «Ледовый сезон». Часть пермских катков станет бесплатными для посещения.

Так, бесплатно покататься на коньках в Перми можно будет на муниципальных катках по адресам:

-«Гайва» (улица Карбышева, 52),

Прикамье» (улица Ласьвинская, 1),

- «Юность» (улица Революции, 27),

- «Фаворит» (улица Репина, 69),

-«Спутник» (улица Мензелинская, 12),

-«Победа» (улица Обвинская, 9),

-«Молния» (улица Волховская, 26).

- «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а).

Жители города со своим инвентарем смогут покататься на коньках в Перми по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00.

День единого старта проекта – 15 декабря. Программа торжественного открытия проекта будет объявлена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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