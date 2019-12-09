В Прикамье задержали сбежавшего из колонии преступника

СЕГОДНЯ 10:59 2019-12-09T11:01:14+03:00

То, что заключенного нет, обнаружили 5 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Пермском крае задержали 53-летнего заключенного, который сбежал их исправительной колонии №6. Пропажу обнаружили 5 декабря во время проверки.

На поиски вышли сотрудники полиции и специалисты ГУФСИН. В понедельник, 9 декабря, стало известно, что преступника задержали. Это подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье из психоневрологического интерната сбежал 43-летний мужчина. Последний раз его видели в субботу, 27 июля. Сообщается, что мужчина признан недееспособным.

ИСТОЧНИК KP.RU