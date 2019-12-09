2019-12-09T10:47:05+03:00
Происшествия

«Насиловал и избивал». В Прикамье мужчина несколько лет издевался над маленькими дочками

Его осудили на 23 года
Лилия Абибулаева
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О преступлениях сообщила старшая дочьО преступлениях сообщила старшая дочьФото: Василий Вахрин
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В Прикамье перед судом предстал 49-летний житель Суксунского района. Мужчину признали виновным в многочисленных преступлениях в отношении детей.

Следователи выяснили, что в течение нескольких лет, начиная с 2015 года, мужчина насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении своей старшей дочери. Девочке на тот момент не было и 14 лет.

Также он избивал и унижал свою младшую дочь. О преступлениях стало известно, когда старшая из девочек обратилась в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в феврале 2019 года.

Мужчину осудили на 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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