2019-12-09T10:34:30+03:00
Общество

Пермяк накопил долг в размере 1 миллиона и едва не лишился квартиры

У мужчины были многочисленные задолженности
Лилия Абибулаева
Поделиться:
В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производствВ отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производствФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Чтобы не лишиться квартиры, житель Перми заплатил миллион рублей. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Пермяк накопил долги по налогам, штрафам ГИБДД, также он не выплатил материальный ущерб и моральный вред, причиненные в результате ДТП. В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производств.

Общая сумма долга составила 1 миллион рублей. Но платить пермяк не спешил и от приставов скрывался. Сотрудник службы судебных приставов наложил арест на квартиру должника. Пермяк испугался, что может потерять недвижимость и заплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Насиловал и избивал». В Прикамье мужчина несколько лет издевался над маленькими дочками
Дмитрий Самойлов попал в тройку лидеров упоминаемости глав субъектов ПФО
В городском бизнес-инкубаторе проводят консультации по вопросам участия в торгах на право размещения НТО
«Азот» за 9 месяцев потратил 66 млн рублей на исполнение Коллективного договора
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда
В Пермском крае пенсионеру несколько лет недоплачивали пенсию
В Прикамье легковушка насмерть сбила женщину
В Перми изменили норматив жесткости воды
В Перми ночью сгорел частный дом
В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Пермском крае по пути к подруге пропала 47-летняя женщина
МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь
Пермяки взяли «золото» на финале Гран-при по фигурному катанию
В Прикамье закончились поиски 21-летнего парня, который пропал при странных обстоятельствах
«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции остановили лихача
В Перми закончились поиски 27-летнего мужчины