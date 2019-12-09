Пермяк накопил долг в размере 1 миллиона и едва не лишился квартиры
Чтобы не лишиться квартиры, житель Перми заплатил миллион рублей. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Пермяк накопил долги по налогам, штрафам ГИБДД, также он не выплатил материальный ущерб и моральный вред, причиненные в результате ДТП. В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производств.
Общая сумма долга составила 1 миллион рублей. Но платить пермяк не спешил и от приставов скрывался. Сотрудник службы судебных приставов наложил арест на квартиру должника. Пермяк испугался, что может потерять недвижимость и заплатил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU