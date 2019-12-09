Пермяк накопил долг в размере 1 миллиона и едва не лишился квартиры

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-09T10:34:30+03:00

В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производств Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У мужчины были многочисленные задолженности

Изменить размер текста: A A

Чтобы не лишиться квартиры, житель Перми заплатил миллион рублей. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Пермяк накопил долги по налогам, штрафам ГИБДД, также он не выплатил материальный ущерб и моральный вред, причиненные в результате ДТП. В отношении него в отделе судебных приставов было возбуждено около 15 исполнительных производств.

Общая сумма долга составила 1 миллион рублей. Но платить пермяк не спешил и от приставов скрывался. Сотрудник службы судебных приставов наложил арест на квартиру должника. Пермяк испугался, что может потерять недвижимость и заплатил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU