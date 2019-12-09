2019-12-09T09:38:52+03:00
Общество

В городском бизнес-инкубаторе проводят консультации по вопросам участия в торгах на право размещения НТО

На встречи приглашают предпринимателей, которые планируют принять участие в электронных аукционах
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Записаться на консультацию необходимо по телефону: 20-185-00Записаться на консультацию необходимо по телефону: 20-185-00Фото: Василий Вахрин
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Как рассказали в МКУ «Пермский центр бизнеса», бесплатные консультации будут проходить по четвергам с 14:00 до 18:00. Записаться на консультацию необходимо по телефону: 20-185-00 (Городской бизнес-инкубатор).

- Мы хотим помочь предпринимателям строить бизнес грамотно, избежать ошибок и эффективно решить возникающие вопросы. В Пермском городском бизнес-инкубаторе можно бесплатно получить консультацию квалифицированных специалистов, - отметили в бизнес-инкубаторе.

Напомним, вся информация об актуальных торгах размещена здесь. В конце декабря планируется провести очередные торги по 19 объектам.

В результате достигнутых с предпринимательским сообществом договоренностей городские власти внесли изменения в договор на размещение нестационарных торговых объектов. У предпринимателей появилась возможность внести плату за размещение объекта в течение года с даты заключения договора. Также до 3 месяцев с даты заключения договора увеличен срок, отведенный на установку НТО, и уменьшен размер штрафных санкций за нарушение владельцем НТО отдельных условий договора с 50% до 25% от годовой арендной платы. Кроме того, городские власти не раз заявляли о готовности внесения изменений в схему размещения НТО, включении дополнительных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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