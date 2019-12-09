2019-12-09T09:13:49+03:00
Общество

В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда

Звонки будут принимать в пятницу, 13 декабря
Лилия Абибулаева
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На вопросы пермяков будут отвечать специалисты из прокуратурыНа вопросы пермяков будут отвечать специалисты из прокуратурыФото: архив "КП"
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В Перми 13 декабря пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда. На вопросы пермяков будут отвечать представители городской и краевой прокуратуры, государственной инспекции труда в регионе, пермского крайсовпрофа.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, наличия задолженности, выплаты зарплаты «в конвертах» или ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также по иным вопросам.

Звонки будут принимать в пятницу, 13 декабря, с 11:00 до 12:00 по телефону: 2-059-059.

ИСТОЧНИК KP.RU

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