В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда
В Перми 13 декабря пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда. На вопросы пермяков будут отвечать представители городской и краевой прокуратуры, государственной инспекции труда в регионе, пермского крайсовпрофа.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы, наличия задолженности, выплаты зарплаты «в конвертах» или ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также по иным вопросам.
Звонки будут принимать в пятницу, 13 декабря, с 11:00 до 12:00 по телефону: 2-059-059.
ИСТОЧНИК KP.RU