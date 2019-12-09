2019-12-09T09:02:46+03:00
Общество

В Пермском крае пенсионеру несколько лет недоплачивали пенсию

70-летний мужчина не получил еще 147 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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Суд встал на сторону пенсионера и постановил выплатить долг.Суд встал на сторону пенсионера и постановил выплатить долг.Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае после вмешательства судебных приставов пенсионеру выплатили 147 тысяч рублей. Этот долг скопился за три года.

Жителю Прикамья не доплачивали пенсию в течение 3 лет. Мужчина замещал должности муниципальной службы и с 2013 года ему назначили пенсию по выслуге лет в размере 5 834 рублей.

Администрация Большесосновского района не учла то, что с 2017 года в Прикамье действует закон, повышающий размер социального обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих.

Суд встал на сторону пенсионера и постановил выплатить долг. В результате перерасчета 70-летнему пенсионеру заплатили 147 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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