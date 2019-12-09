В Перми изменили норматив жесткости воды

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-09T07:37:48+03:00

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Норматив жесткости воды в Перми был увеличен до 10,0мг-экв/л. Постановление об этом подписал главный санитарный врач Виталий Костарев.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что норматив будет действовать временно, до 1 апреля 2020 года. Увеличение жесткости воды допускается СанПиНом и не опасно для граждан. Изменения нормативов связаны с колебаниями качества воды в Чусовском, Сылвенском заливах Камского водохранилища.

Воду можно смягчить, прокипятив ее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в новую детскую больницу закупят УЗИ-аппараты экспертного класса. Поликлиника в Свердловском районе будут сдана в первом квартале 2020 года и будет рассчитана на 17 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU