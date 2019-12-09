2019-12-09T07:37:48+03:00
Общество

В Перми изменили норматив жесткости воды

Эти меры временные
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Норматив будет действовать временно, до 1 апреля 2020 годаНорматив будет действовать временно, до 1 апреля 2020 годаФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Норматив жесткости воды в Перми был увеличен до 10,0мг-экв/л. Постановление об этом подписал главный санитарный врач Виталий Костарев.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что норматив будет действовать временно, до 1 апреля 2020 года. Увеличение жесткости воды допускается СанПиНом и не опасно для граждан. Изменения нормативов связаны с колебаниями качества воды в Чусовском, Сылвенском заливах Камского водохранилища.

Воду можно смягчить, прокипятив ее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в новую детскую больницу закупят УЗИ-аппараты экспертного класса. Поликлиника в Свердловском районе будут сдана в первом квартале 2020 года и будет рассчитана на 17 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Насиловал и избивал». В Прикамье мужчина несколько лет издевался над маленькими дочками
Пермяк накопил долг в размере 1 миллиона и едва не лишился квартиры
Дмитрий Самойлов попал в тройку лидеров упоминаемости глав субъектов ПФО
В городском бизнес-инкубаторе проводят консультации по вопросам участия в торгах на право размещения НТО
«Азот» за 9 месяцев потратил 66 млн рублей на исполнение Коллективного договора
В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан в сфере оплаты труда
В Пермском крае пенсионеру несколько лет недоплачивали пенсию
В Прикамье легковушка насмерть сбила женщину
В Перми ночью сгорел частный дом
В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Пермском крае по пути к подруге пропала 47-летняя женщина
МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь
Пермяки взяли «золото» на финале Гран-при по фигурному катанию
В Прикамье закончились поиски 21-летнего парня, который пропал при странных обстоятельствах
«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции остановили лихача
В Перми закончились поиски 27-летнего мужчины