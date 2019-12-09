В Перми легковушка сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 06:53 2019-12-09T06:53:37+03:00

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В Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в субботу, 7 декабря, на улице Восточный обход произошла авария.

Легковушка сбила 26-летнего велосипедиста. Молодой человек получил травмы. Бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу.

В отношении водителя легковушки проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».

ИСТОЧНИК KP.RU