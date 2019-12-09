В Перми легковушка сбила велосипедиста
В Перми произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что в субботу, 7 декабря, на улице Восточный обход произошла авария.
Легковушка сбила 26-летнего велосипедиста. Молодой человек получил травмы. Бригада «скорой помощи» доставила пострадавшего в больницу.
В отношении водителя легковушки проводится проверка.
Напомним, ранее мы писали о том, что два человека пострадали в лобовом столкновении в Прикамье. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 5:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси Паджеро».
ИСТОЧНИК KP.RU