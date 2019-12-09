МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-09T06:22:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае 9 декабря сохранится вероятность сильных изморозевых отложений. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщают о том, что неблагоприятные погодные явления более вероятны в восточных районах края.

Из-за сильных изморозевых отложений возможны обрывы электропередач, повышается риск ДТП и заторов на дорогах.

В ведомстве просят жителей края быть внимательнее и не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциям и линиями электропередач.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за разрушающегося моста в Чусовом ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В выходные, 7 и 8 декабря, в Чусовом будут проходить экстренные ремонтные работы. На это время на мосту будет организовано реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU