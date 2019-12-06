МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер, снегопады и гололед

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-06T14:08:43+03:00

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В Пермский край потепление, а вместе с ним снегопады и сильный ветер. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что в пятницу и субботу в Прикамье ожидаются неблагоприятные погодные условия.

На Прикамье обрушатся метели, снегопады и ветер с порывами до 20 м/с. Также на дорогах возможен сильный гололед и изморозевые отложения.

Выходные будут теплыми. В субботу, 7 декабря, ожидается слабый снег. Местами может выпасть до 9 мм осадков. Температура воздуха ожидается в районе 0…+2 градусов.

В воскресенье, 8 декабря, немного похолодает, до -1…-3. На севере и востоке края возможны снегопады с налипанием мокрого снега. Также из-за понижения температуры возможен гололед.

В ведомстве просят жителей края быть внимательными, так как из-за неблагоприятных погодных условий повышается риск возникновения ДТП и пробок на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU