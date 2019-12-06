2019-12-06T13:21:27+03:00
Общество

Лучшие студенты пермского университета получили именные стипендии от Россельхозбанка

Преимуществом для них служило участие в олимпиадах
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Фото пресс-службы банкаФото пресс-службы банка
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29 ноября лучшим студентам ПГАУ вручили Свидетельства о присвоении звания Стипендиат АО «Россельхозбанк» в 2019 – 2020 учебном году.

11 октября в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень» Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов объявил о запуске стипендиальной программы для студентов 54 вузов России на 2019/2020 учебный год. Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовали на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев студенты, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служило участие в олимпиадах.

При вручении Сертификатов директор Пермского РФ Россельхозбанка Сергей Литвиненко отметил важность поощрения лучших студентов, необходимость поддержки их образования.

«С Россельхозбанком мы работаем по тем или иным направлениям достаточно длительное время. И теперь ещё и стипендиальная программа. Мы благодарны РСХБ за стимул для студентов развиваться и познавать. Быть примером для окружающих. Благодарность студентам за рвение к знаниям, за соответствие высоким критериям», - прокомментировала получение стипендии РСХБ студентами и.о. проректора по учебной работе ПГАТУ Красильникова Людмила Егоровна.

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