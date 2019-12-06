2019-12-06T13:08:11+03:00
Дом. Семья

На трассе в Прикамье заметили лося, который ел соль

Пермяки засняли его на видео
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Соль животным необходима для здоровья. Фото: Скриншот с видео в Instagram @chp_59Соль животным необходима для здоровья. Фото: Скриншот с видео в Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

Лоси в Пермском крае не редкость. Их часто видят на трассах, вдоль леса. На днях пермяки заметили на трассе молодого лося, который стоял на коленях и ел соль.

Соль - одно их любимых лакомств для лосей, а трассы в Пермском крае как раз ей и посыпают. Слизывая соль с трасс, лоси восполняют дефицит минеральных веществ в организме. В холодное время года соль особенно необходима животным. Она повышает иммунитет и стимулирует пищеварение.

Подкрепившись реагентами, лось убежал в лес.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в ДТП погибли трое лосей. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, аварии с животными происходили три дня подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер, снегопады и гололед
В Прикамье мужчина стрелял по припаркованным машинам из пневматического пистолета
Лучшие студенты пермского университета получили именные стипендии от Россельхозбанка
Пермские школьники разработали карту актуальных для региона профессий
Срез столетнего тополя, который рос в Театральном сквере, отдали в краеведческий музей
Полиция задержала в Перми студента-химика и его друга, которые производили наркотики
Студенты ПГНИУ создадут группу судебного представительства
В Перми не смогли выбрать директора службы отлова бездомных животных
В прикамской больнице опечатали рентгеновские аппараты из-за угрозы облучения
В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества
"Его просто не с кем оставить". Бабушка попросила ветеринаров усыпить песика Тишу, потому что ложится в больницу
«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья
В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег
Подрядчик строительства Чусовского моста обещает наверстать отставание от графика в 2020 году
В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына
Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины
В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды
В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью