На трассе в Прикамье заметили лося, который ел соль

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-06T13:08:11+03:00

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Лоси в Пермском крае не редкость. Их часто видят на трассах, вдоль леса. На днях пермяки заметили на трассе молодого лося, который стоял на коленях и ел соль.

Соль - одно их любимых лакомств для лосей, а трассы в Пермском крае как раз ей и посыпают. Слизывая соль с трасс, лоси восполняют дефицит минеральных веществ в организме. В холодное время года соль особенно необходима животным. Она повышает иммунитет и стимулирует пищеварение.

Подкрепившись реагентами, лось убежал в лес.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае в ДТП погибли трое лосей. Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, аварии с животными происходили три дня подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU