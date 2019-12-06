2019-12-06T12:41:06+03:00
Общество

Пермские школьники разработали карту актуальных для региона профессий

Исследования проводились в 10 населенных пунктах
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: проект "Открытые НКО"Фото: проект "Открытые НКО"
Изменить размер текста:

Школьники из Перми представили «Карту профессий своего города». Об этом сообщается на сайте проекта «Открытые НКО».

В 10 населенных пунктах Пермского края провели квест-игру, определяющую основные профессии в регионе. 1500 школьников и 200 студентов вместе прошли весь путь профессионального развития через карьерный трансформер.

Ребята анализировали скрытые ресурсы территории, высчитывали индекс человеческого потенциала, выбирали профессии завтрашнего дня, придумывали стартапы, искали эффективные формы участия всех групп населения в жизни города, примеряли цветовую палитру городу и новые архитектурные формы, создавая карту будущего.

Представители администраций городов, СМИ, общественных организаций, политических партий.

По мнения организаторов акции, каждый квест помог по-новому взглянуть на город, в котором они живут, заглянуть в его будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшие студенты пермского университета получили именные стипендии от Россельхозбанка
На трассе в Прикамье заметили лося, который ел соль
Срез столетнего тополя, который рос в Театральном сквере, отдали в краеведческий музей
Полиция задержала в Перми студента-химика и его друга, которые производили наркотики
Студенты ПГНИУ создадут группу судебного представительства
В Перми не смогли выбрать директора службы отлова бездомных животных
В прикамской больнице опечатали рентгеновские аппараты из-за угрозы облучения
В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества
"Его просто не с кем оставить". Бабушка попросила ветеринаров усыпить песика Тишу, потому что ложится в больницу
«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья
В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег
Подрядчик строительства Чусовского моста обещает наверстать отставание от графика в 2020 году
В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына
Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины
В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды
В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью