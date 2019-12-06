Пермские школьники разработали карту актуальных для региона профессий

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-06T12:41:06+03:00

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Школьники из Перми представили «Карту профессий своего города». Об этом сообщается на сайте проекта «Открытые НКО».

В 10 населенных пунктах Пермского края провели квест-игру, определяющую основные профессии в регионе. 1500 школьников и 200 студентов вместе прошли весь путь профессионального развития через карьерный трансформер.

Ребята анализировали скрытые ресурсы территории, высчитывали индекс человеческого потенциала, выбирали профессии завтрашнего дня, придумывали стартапы, искали эффективные формы участия всех групп населения в жизни города, примеряли цветовую палитру городу и новые архитектурные формы, создавая карту будущего.

Представители администраций городов, СМИ, общественных организаций, политических партий.

По мнения организаторов акции, каждый квест помог по-новому взглянуть на город, в котором они живут, заглянуть в его будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU