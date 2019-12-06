2019-12-06T11:59:05+03:00
Общество

Срез столетнего тополя, который рос в Театральном сквере, отдали в краеведческий музей

Дерево спилили, потому что оно могло упасть
Лилия Абибулаева
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Пермскому тополю более 100 лет, его высота – 38 метров.Пермскому тополю более 100 лет, его высота – 38 метров.
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В Перми краеведческому музею передали на хранение срез столетнего тополя. Дерево росло в сквере перед театром оперы и балета, но накануне его спилили. После октябрьских ураганов оно начало сильно гнить изнутри и влюбой момент могло упасть.

- Два года тому назад, когда со специалистами НПСА «Здоровый лес» (Москва) мы проводили обследование, уже было большое количество гнили внутри ствола, и было рекомендовано за ним наблюдать. Буквально месяц назад стало заметно, что процент гнили достаточно высокий. Поэтому было принято решение его снести. Очень жаль дерево, но при его высоте и весе была высока вероятность, что дерево могло неожиданно упасть, – отмечает Елена Плешкова, президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза».

Память об одном из самых старых и самых больших деревьев Перми сохранится в пермском краеведческом музее. В Пермском краеведческом музее фрагмент тополя будет использоваться в выставках, а также послужит наглядным пособием для музейных занятий.

Пермскому тополю более 100 лет, его высота – 38 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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