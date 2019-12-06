Полиция задержала в Перми студента-химика и его друга, которые производили наркотики
В Перми полиция задержала 20-летнего парня и его друга, который учится на химическом факультете. Несколько месяцев назад он решил производить мефедрон на продажу, но изготовить его не мог - знаний не хватало. Тогда парень обратился за помощью к другу-химику. Тот согласился сотрудничать.
- Мефедрон производили в арендованном доме в деревне Скобелевка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - После нескольких химических процессов оборудование и реагенты дилеры спрятали в лесу.
Когда их задержала полиция, молодые люди показали, где закопали улики. Также у них изъяли колбы, пробирки и химические вещества, а еще 500 граммов наркотиков. Их уже расфасовали на разовые дозы, чтобы пустить на продажу.
Видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.
- По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе. - Подозреваемые заключены под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU