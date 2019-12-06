Полиция задержала в Перми студента-химика и его друга, которые производили наркотики

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-06T11:20:40+03:00

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В Перми полиция задержала 20-летнего парня и его друга, который учится на химическом факультете. Несколько месяцев назад он решил производить мефедрон на продажу, но изготовить его не мог - знаний не хватало. Тогда парень обратился за помощью к другу-химику. Тот согласился сотрудничать.

- Мефедрон производили в арендованном доме в деревне Скобелевка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - После нескольких химических процессов оборудование и реагенты дилеры спрятали в лесу.

Когда их задержала полиция, молодые люди показали, где закопали улики. Также у них изъяли колбы, пробирки и химические вещества, а еще 500 граммов наркотиков. Их уже расфасовали на разовые дозы, чтобы пустить на продажу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/748148" frameborder="0"></iframe> Видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю.

- По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе. - Подозреваемые заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU