В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества
В Перми почтут память героев Отечественной войны. Памятная акция пройдет 9 декабря по всей России.
Каждый год 9 декабря в России вспоминают Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В стране проходят памятные мероприятия.
Пермяки могут почтить память павших 9 декабря у стелы «Героям Советского Союза». В этом году стела была реконструирована, на ней появилась фамилия Василия Михайловича Астафьева.
В понедельник, 9 декабря, в 12:00 все желающие могут принять участие в процедуре возложения венков. В этот день дань памяти воздадут родственники Героев Советского Союза, представители Пермского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, администрации губернатора Пермского края, администрации Перми, Пермской городской Думы, общественных организаций, а также жители города.
ИСТОЧНИК KP.RU