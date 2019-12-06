В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-06T09:43:54+03:00

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В Перми почтут память героев Отечественной войны. Памятная акция пройдет 9 декабря по всей России.

Каждый год 9 декабря в России вспоминают Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В стране проходят памятные мероприятия.

Пермяки могут почтить память павших 9 декабря у стелы «Героям Советского Союза». В этом году стела была реконструирована, на ней появилась фамилия Василия Михайловича Астафьева.

В понедельник, 9 декабря, в 12:00 все желающие могут принять участие в процедуре возложения венков. В этот день дань памяти воздадут родственники Героев Советского Союза, представители Пермского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, администрации губернатора Пермского края, администрации Перми, Пермской городской Думы, общественных организаций, а также жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU