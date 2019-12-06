"Его просто не с кем оставить". Бабушка попросила ветеринаров усыпить песика Тишу, потому что ложится в больницу

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-06T09:25:01+03:00

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В Нытве волонтеры ищут дом для песика по имени Тиша. Из-за жизненных трудностей хозяйка хотела его усыпить.

- Люди! Многие из нас в курсе истории о собачке Шуне из Белгорода, которую от безысходности оставила на автобусной остановке хозяйка, отправившись на операцию, - сообщили в соцсетях. - В нашем родном поселке произошла аналогичная ситуация. К ветеринару пришла пожилая женщина с просьбой усыпить своего питомца, так как ей нужно лечь в больницу на операцию. Люди, стоявшие в очереди, попытались ее отговорить, и женщина ушла, не попав на прием.

Пенсионерка рассказала, что Тише 9 лет. Она его любит, но ей некуда обратиться и попросить приютить пса. Позже женщину нашли, поговорили с ней. Решили найти Тише новый дом. Если до 24 декабря не получится, то его заберут себе местные волонтеры.

- Песик очень привязан к хозяйке, - говорит Ксения Безматерных. - Мы очень надеемся, что для него найдется новый хозяин, и они подружатся.

Если вы хотите приютить Тишу, звоните Ксении по телефону 89082671097. Также скоро волонтеры хотят построить в Нытве приют. Если хотите помочь чем-нибудь, вся информация есть в их группе "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU