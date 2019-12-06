«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья
В ботаническом саду пермского университета появилась новая обитательница. Волонтеры привезли в тропический водоем Раису - пятикилограммовую пиранью.
Рыба из семейства Паку. Это травоядные пресноводные пираньи, которые могут доживать до 20 лет, достигать в длину метровой длины и веса 40 килограммов.
Раньше Раиса жила в частном аквариуме, но он ей стал мал. Теперь ее практически вернули на Родину. В ботаническом саду ПГНИУ пиранью планируют поселить в большой водоем с растениями из Амазонки.
- Сейчас Рая живет в тропическом водоеме с нимфеями, питается листиками и мелкой ряской, иногда мы даем ей куриное филе, но ест она его неохотно», – рассказал заведующий оранжереей Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.
Раиса жила в маленьком аквариуме, а значит, расти ей было некуда, но сейчас у нее появился шанс стать крупнее
ИСТОЧНИК KP.RU