2019-12-06T09:30:12+03:00
Общество

«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья

Рыбы этого семейства могут жить до 20 лет
Лилия Абибулаева
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Рыба из семейства Паку. Фото: пресс-служба ПГНИУРыба из семейства Паку. Фото: пресс-служба ПГНИУ
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В ботаническом саду пермского университета появилась новая обитательница. Волонтеры привезли в тропический водоем Раису - пятикилограммовую пиранью.

Рыба из семейства Паку. Это травоядные пресноводные пираньи, которые могут доживать до 20 лет, достигать в длину метровой длины и веса 40 килограммов.

Раньше Раиса жила в частном аквариуме, но он ей стал мал. Теперь ее практически вернули на Родину. В ботаническом саду ПГНИУ пиранью планируют поселить в большой водоем с растениями из Амазонки.

- Сейчас Рая живет в тропическом водоеме с нимфеями, питается листиками и мелкой ряской, иногда мы даем ей куриное филе, но ест она его неохотно», – рассказал заведующий оранжереей Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.

Раиса жила в маленьком аквариуме, а значит, расти ей было некуда, но сейчас у нее появился шанс стать крупнее

ИСТОЧНИК KP.RU

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