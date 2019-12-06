Подрядчик строительства Чусовского моста обещает наверстать отставание от графика в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-06T08:52:28+03:00

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В 2020 году генеральный подрядчик строительства моста через Чусовую планирует наверстать отставание. Издание «Business Class» сообщает о том, что АО «Стройтрансгаз» обещает вернуться в первоначальный график строительства.

По слова Алексея Романова директора компании-генподрядчика, отставание связано с проведением большого количества подготовительных работ. Темпы строительства будут увеличены за счет выбора субподрядчиков на строительство дорожной части и реконструкцию путепроводов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в сквере у театра оперы и балета спилили 100-летний тополь. После шквалистого ветра, который обрушился на город в октябре, с дерева стали падать ветки. Находиться рядом с ним стало опасно. Специалисты ПГНИУ провели исследование и выяснили, что тополь начал гнить изнутри и в любой момент мог упасть.

ИСТОЧНИК KP.RU