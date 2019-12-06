Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины
В Пермском крае вынесли приговор 49-летнему жителю Чердыни. Мужчина признан виновным в убийстве своего друга.
Следователи выяснили, что преступление мужчина совершил в августе 2019 года. Друзья поехали в лес. 49-летний мужчина, опьянев, вспомнил, что его друг взял без разрешения его машину, врезался в дерево и разбил ее. Осужденный решил отомстить знакомому. Мужчина стал избивать друга, а потом достал нож и несколько раз ударил.. От полученных травм он скончался.
49-летнего жителя Чердыни признали виновным и осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU