Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-06T07:41:29+03:00

Его осудии на 8 лет Фото: Василий Вахрин

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В Пермском крае вынесли приговор 49-летнему жителю Чердыни. Мужчина признан виновным в убийстве своего друга.

Следователи выяснили, что преступление мужчина совершил в августе 2019 года. Друзья поехали в лес. 49-летний мужчина, опьянев, вспомнил, что его друг взял без разрешения его машину, врезался в дерево и разбил ее. Осужденный решил отомстить знакомому. Мужчина стал избивать друга, а потом достал нож и несколько раз ударил.. От полученных травм он скончался.

49-летнего жителя Чердыни признали виновным и осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU