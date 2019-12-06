В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-06T07:29:23+03:00

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В администрации города предупреждают о неблагоприятных погодных явления в Перми в пятницу, 6 декабря.

Так, в пятницу возможен сильный снег метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура начнет расти.

В администрации предупреждают, что все подрядные организации готовы к ухудшению свободы. Работа продолжается в штатном режиме. Сотрудники городских служб оперативно обеспечивают уборку улиц, подметают тротуары.

Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало о том, что из-за снегопадов возможны обрывы линий электропередач, образование заторов на дорогах и повышается риск ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU