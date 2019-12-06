2019-12-06T07:29:23+03:00
Общество

В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды

Возможны перепады температур и вильный ветер
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Температура начнет растиТемпература начнет растиФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В администрации города предупреждают о неблагоприятных погодных явления в Перми в пятницу, 6 декабря.

Так, в пятницу возможен сильный снег метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура начнет расти.

В администрации предупреждают, что все подрядные организации готовы к ухудшению свободы. Работа продолжается в штатном режиме. Сотрудники городских служб оперативно обеспечивают уборку улиц, подметают тротуары.

Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало о том, что из-за снегопадов возможны обрывы линий электропередач, образование заторов на дорогах и повышается риск ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми пройдет памятная акция в честь Дня Героев Отечества
"Его просто не с кем оставить". Бабушка попросила ветеринаров усыпить песика Тишу, потому что ложится в больницу
«Ее зовут Раиса». В пермском университете появилась пятикилограммовая пиранья
В Прикамье мужчина облил знакомого бензином и поджег
Подрядчик строительства Чусовского моста обещает наверстать отставание от графика в 2020 году
В Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына
Житель Прикамья убил знакомого из-за разбитой машины
В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью
В Перми в сквере у театра оперы и балета спилили 100-летний тополь
В Перми закончились поиски пропавшего 52-летнего мужчины
"Бросила в чемодан и повезла". У пермячки в аэропорту изъяли 125 часов известных брендов
«Зарезал ради мобильников». В Соликамске рецидивист зверски убил двух девушек
McDonald s может открыть ресторан в одном из городов Прикамья
Архитектурное сообщество и власти города обсудили вопрос остекления балконов на Комсомольском проспекте
В Перми изменился маршрут автобуса №77
В суде избирают меру пресечения бизнесмену, который расстреливал прохожих в Перми
В Перми из-за ДТП на Красавинском мосту образовалась огромная пробка
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и снег
В Перми стало больше точек продажи транспортных карт
"Гуляла без намордника". Пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына
В Перми закончился ремонт художественной галереи
В Прикамье женщина на инвалидной коляске сломала обе руки, пытаясь попасть в администрацию
Стало известно, из какого ружья стрелял по прохожим бизнесмен в Перми
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
Житель Прикамья стал затворником, чтобы не платить алименты
«Мой дом в Перми». О чем говорил Теодор Курентзис на встрече с пермяками
Активистка ПМЦ рассказала, чем опасны батарейки и как их можно утилизировать
Чтобы выехать в Таиланд, пермяку пришлось заплатить 300 тысяч рублей