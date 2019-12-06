В мэрии Перми предупреждают о резком ухудшении погоды
В администрации города предупреждают о неблагоприятных погодных явления в Перми в пятницу, 6 декабря.
Так, в пятницу возможен сильный снег метель, а также порывы ветра 15-20 м/с. Температура начнет расти.
В администрации предупреждают, что все подрядные организации готовы к ухудшению свободы. Работа продолжается в штатном режиме. Сотрудники городских служб оперативно обеспечивают уборку улиц, подметают тротуары.
Ранее ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждало о том, что из-за снегопадов возможны обрывы линий электропередач, образование заторов на дорогах и повышается риск ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU