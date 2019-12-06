2019-12-06T06:56:49+03:00
Происшествия

В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью

А также угрожал убить женщину
Лилия Абибулаева
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Также на суде мужчина несколько раз грубо оскорбил судебного приставаТакже на суде мужчина несколько раз грубо оскорбил судебного приставаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в истязании собственной матери и оскорблении представителя власти.

Следователи выяснили, что молодой человек в течение нескольких лет систематически избивал, оскорблял свою мать и издевался над ней. В марте 2019 году парень угрожал, что убьет женщину подковой.

Также на суде мужчина несколько раз грубо оскорбил судебного пристава.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека психически больным и нуждающимся в лечении.

Сейчас парень ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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