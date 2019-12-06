В Прикамье парень несколько лет издевался над собственной матерью
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в истязании собственной матери и оскорблении представителя власти.
Следователи выяснили, что молодой человек в течение нескольких лет систематически избивал, оскорблял свою мать и издевался над ней. В марте 2019 году парень угрожал, что убьет женщину подковой.
Также на суде мужчина несколько раз грубо оскорбил судебного пристава.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, судебно-психиатрическая экспертиза признала молодого человека психически больным и нуждающимся в лечении.
Сейчас парень ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU