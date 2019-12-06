2019-12-06T06:39:37+03:00
Общество

В Перми в сквере у театра оперы и балета спилили 100-летний тополь

Дерево сгнило изнутри и могло упасть
Лилия Абибулаева
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На его месте высадят новые липы. Фото: соцсетиНа его месте высадят новые липы. Фото: соцсети
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Самое большое и одно из старейших деревьев в Перми спилили в четверг, 5 декабря. Тополь, который на протяжении ста лет рос в театральном сквере, убрали.

После шквалистого ветра, который обрушился на город в октябре, с дерева стали падать ветки. Находиться рядом с ним стало опасно. Специалисты ПГНИУ провели исследование и выяснили, что тополь начал гнить изнутри и в любой момент мог упасть. А также он рос на пути прокладки новых электросетей.

Специалисты университета сообщили, что на его месте высадят новые липы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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