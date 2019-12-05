2019-12-05T17:34:07+03:00
Происшествия

«Зарезал ради мобильников». В Соликамске рецидивист зверски убил двух девушек

Дело передано в суд
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Соликамске мужчина, ранее неоднократно судимый, обвиняется в совершении двух убийств. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, оба преступления произошли на пустыре на окраине города, одно – в июле, другое в октябре 2018 года.

Жертвами убийцы стали две малознакомые ему девушки. Оба раза мужчина зверски расправлялся с ними, нанося множество ножевых ранений. После убийства он забирал у них мобильные телефоны.

Мужчину задержали, на время следствия он был арестован.

- Для установления всех обстоятельств преступлений были допрошены десятки свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе сложных медико-криминалистических и молекулярно-генетических, по результатам которых были установлены личности потерпевших, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек и двух кражах. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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