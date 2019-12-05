McDonald s может открыть ресторан в одном из городов Прикамья

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-05T17:13:38+03:00

Сейчас компания рассматривает несколько площадок не только в Перми, но и в других территориях края

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Сеть ресторанов McDonald s намерена расширять присутствие в Пермском крае. Региональные власти представили компании варианты размещения в Перми и регионе. Об этом рассказало издание Business Class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций края Максима Колесникова.

Места для открытия новых кафе были предложены властями еще в октябре. Сейчас компания рассматривает все предложенные региональным министерством экономразвития площадки. Однако, окончательного решения по количеству и месту размещения ресторанов сети на той или иной площадке нет.

Напомним, первый ресторан McDonald s начал работать в Перми в 2011 года на первом этаже ЦУМа. Сейчас в городе их действует четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU