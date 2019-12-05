2019-12-05T17:13:38+03:00
Общество

McDonald s может открыть ресторан в одном из городов Прикамья

Сейчас компания рассматривает несколько площадок не только в Перми, но и в других территориях края
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сеть ресторанов McDonald s намерена расширять присутствие в Пермском крае. Региональные власти представили компании варианты размещения в Перми и регионе. Об этом рассказало издание Business Class со ссылкой на министра экономического развития и инвестиций края Максима Колесникова.

Места для открытия новых кафе были предложены властями еще в октябре. Сейчас компания рассматривает все предложенные региональным министерством экономразвития площадки. Однако, окончательного решения по количеству и месту размещения ресторанов сети на той или иной площадке нет.

Напомним, первый ресторан McDonald s начал работать в Перми в 2011 года на первом этаже ЦУМа. Сейчас в городе их действует четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Бросила в чемодан и повезла". У пермячки в аэропорту изъяли 125 часов известных брендов
«Зарезал ради мобильников». В Соликамске рецидивист зверски убил двух девушек
Архитектурное сообщество и власти города обсудили вопрос остекления балконов на Комсомольском проспекте
В Перми изменился маршрут автобуса №77
В суде избирают меру пресечения бизнесмену, который расстреливал прохожих в Перми
В Перми из-за ДТП на Красавинском мосту образовалась огромная пробка
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и снег
В Перми стало больше точек продажи транспортных карт
"Гуляла без намордника". Пермяки отсудили деньги у владельца собаки, которая укусила их сына
В Перми закончился ремонт художественной галереи
В Прикамье женщина на инвалидной коляске сломала обе руки, пытаясь попасть в администрацию
Стало известно, из какого ружья стрелял по прохожим бизнесмен в Перми
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
Житель Прикамья стал затворником, чтобы не платить алименты
«Мой дом в Перми». О чем говорил Теодор Курентзис на встрече с пермяками
Активистка ПМЦ рассказала, чем опасны батарейки и как их можно утилизировать
Чтобы выехать в Таиланд, пермяку пришлось заплатить 300 тысяч рублей