В Перми изменился маршрут автобуса №77

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-05T15:16:28+03:00

Для удобства пассажиров количество рейсов будет увеличено с 38 до 41

Изменить размер текста: A A

В Перми с 6 декабря изменится маршрут у некоторых автобусов №77. Часть из них будет следовать до железнодорожной станции «Левшино». В день от станции «Левшино» будет отходить 3-4 рейса.

Кроме того, для удобства пассажиров количество рейсов будет увеличено с 38 до 41. Также вводятся в эксплуатацию дополнительные остановочные пункты: «улица Криворожская», «улица Ереванская», «железнодорожная станция «Левшино».

Пассажирам общественного транспорта необходимо выбирать маршрут следования заранее.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми расписание автобуса №2 синхронизировали с движением электричек. К примеру, городская электричка из Голованово приходит на Пермь-I в 8.06, а автобус пойдет в центр города в 8.16. Электропоезд из Кизела остановится на станции в 8.16, автобус отправится в путь в 8.26.

ИСТОЧНИК KP.RU