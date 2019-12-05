В суде избирают меру пресечения бизнесмену, который расстреливал прохожих в Перми

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-05T15:09:54+03:00

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5 декабря в Орджоникидзевском районном суде избирают меру пресечения 50-летнему бизнесмену Дмитрию К. Накануне он вышел на улицу с ружьем и начал стрелять во все, что видит. В результате погибла женщина, пострадали двое мужчин, а еще один чудом смог уехать.

После случившегося Дмитрия задержали и увезли больницу.

- Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование продолжается.

На избрании меры пресечения мужчина вел себя довольно спокойно.

- Я очень удивился, когда очнулся в больнице, и мне рассказали, что произошло, - сказал на суде Дмитрий К. - То, что было в то утро, я помню смутно. Какие-то другие комментарии - только после встречи с моим адвокатом.

Скоро суд вынесет решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU